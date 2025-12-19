В Иркутской области стартовал конкурс «Снегурочка-2025»

КП-Иркутск запустила конкурс «Снегурочка-2025 в Иркутской области». Онлайн-голосование проходит с 19 декабря 2025 года по 13 января 2026 года включительно.
Самую очаровательную красавицу — Снегурочку выберут наши читатели. Проголосовать можно один раз в сутки на сайте irk.kp.ru.
По окончании конкурса состоится торжественное награждение — трем победительницам, набравшим больше всего «сердечек», вручим дипломы и памятные подарки. Одна из лидеров голосования будет представлять наш регион в финальном конкурсе «Комсомольской правды» на Лучшую Снегурочку России и сможет увидеть свое фото на страницах «Комсомолки».
Прием заявок открыт на протяжении всего конкурса. Чтобы присоединиться, необходимо указать: ФИО, возраст, рассказать о себе в нескольких словах — кем работаете, чем увлекаетесь, какие у вас есть традиции или семейные истории, связанные с Новым годом. Также присылайте свои фотографии в новогодних образах. До 13 января 2026 гола заявки можно отправить на сайт или на почту a.kurenova@phkp.ru.