В Иркутской области стартовал конкурс «Снегурочка-2025»

Прием заявок открыт на протяжении всего конкурса. Чтобы присоединиться, необходимо указать: ФИО, возраст, рассказать о себе в нескольких словах — кем работаете, чем увлекаетесь, какие у вас есть традиции или семейные истории, связанные с Новым годом. Также присылайте свои фотографии в новогодних образах. До 13 января 2026 гола заявки можно отправить на сайт или на почту a.kurenova@phkp.ru.