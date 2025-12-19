В Татарстане 26 пенсионеров получили приемные семьи

Социальный пакет предоставляется в объеме от 7 до 28 часов в неделю в зависимости от уровня нуждаемости в постороннем уходе. Если раньше социальные услуги на дому предоставлялись с периодичностью 2−3 раза в неделю, то теперь услуги по уходу могут оказываться ежедневно по несколько часов.