Краевая Госинспекция труда произвела очередную перестановку в руководстве

В течение месяца Государственная инспекция труда в Пермском крае дважды поменяла своего руководителя. В конце ноября главного инспектора занял Алексей Санников вместо Олега Украинского.
Спустя три недели, 17 декабря, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Владимир Колесников. Прежним местом работы Владимира Валерьевича Госинспекция труда в Оренбургской области, где он занимал пост главного государственного инспектора труда.
Накануне в краевом ведомстве объявили призеров конкурса в номинации «Лучший государственный инспектор труда» в ПФО.
В их число попали: начальник отдела надзора и контроля по охране труда Екатерина Васянина, заместитель начальника отдела по расследованию несчастных случаев Вячеслав Чудинов, начальник отдела по расследованию несчастных случаев Олег Варзухин, заместитель начальника отдела надзора и контроля по охране труда Лидия Кедрова и главный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда Татьяна Суворова.