Локальный режим ЧС расширили в Таганроге после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС в Таганроге ввели еще по 14-ти адресам.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге расширили локальный режим ЧС. Об этом 19 декабря после оперативного внеочередного совещания сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Приняли решение о расширении введенного 25 ноября локального режима ЧС. Его дополнили 14-ю адресами, на которых были обнаружены обломки БПЛА и пострадали дома, — рассказала Светлана Камбулова.

Адресный список еще будет корректироваться, так как от жителей города продолжают поступать звонки с сообщениями об ущербе. Специальная комиссия уже фиксирует полученные повреждения, это делают для уточнения объемов помощи таганрожцам.

— Никто из людей не пострадал. На утро 19 декабря после воздушной атаки за помощью в БСМП никто не обращался, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, на данный момент в 10-м переулке ведутся работы по обезвреживанию частей БПЛА. Перекрыт участок от Карла Либкнехта до Водопроводной.

