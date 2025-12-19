Локальный режим ЧС расширили в Таганроге после атаки БПЛА

В Таганроге расширили локальный режим ЧС. Об этом 19 декабря после оперативного внеочередного совещания сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Приняли решение о расширении введенного 25 ноября локального режима ЧС. Его дополнили 14-ю адресами, на которых были обнаружены обломки БПЛА и пострадали дома, — рассказала Светлана Камбулова.
Адресный список еще будет корректироваться, так как от жителей города продолжают поступать звонки с сообщениями об ущербе. Специальная комиссия уже фиксирует полученные повреждения, это делают для уточнения объемов помощи таганрожцам.
— Никто из людей не пострадал. На утро 19 декабря после воздушной атаки за помощью в БСМП никто не обращался, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, на данный момент в 10-м переулке ведутся работы по обезвреживанию частей БПЛА. Перекрыт участок от Карла Либкнехта до Водопроводной.
