Премьер Турчин назвал семь приоритетов Беларуси до 2030, начав с демографии

Турчин предложил семь приоритетов развития Беларуси до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин во время заседания Всебелорусского народного собрания, которое продолжается в пятницу, 19 декабря, назвал семь приоритетов развития Беларуси до 2030 года, начав с демографии.

Глава белорусского правительства первым приоритетом назвал национальную демографическую безопасность. Речь идет про сохранение укрепление здоровья нации и поддержки семьи. Второй приоритет состоит в развитии человеческого потенциала, качественного образования, а также воспитание гармоничной и патриотичной личности.

Турчин третьим приоритетом назвал создание качественной и удобной среды для жизни. По его словам, четвертый приоритет — цифровая трансформация, рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития. Пятый приоритет — это сильные регионы страны, а шестой — укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики. Премьер седьмым приоритетом озвучил реализацию туристического потенциала.