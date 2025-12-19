Премьер Турчин назвал семь приоритетов Беларуси до 2030, начав с демографии

Турчин третьим приоритетом назвал создание качественной и удобной среды для жизни. По его словам, четвертый приоритет — цифровая трансформация, рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития. Пятый приоритет — это сильные регионы страны, а шестой — укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики. Премьер седьмым приоритетом озвучил реализацию туристического потенциала.