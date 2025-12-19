Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Услугу «Победы» по выбору мест для совместного перелета признали незаконной

ГП: услугу «Победы» по выбору мест для совместного перелета признали незаконной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Суд признал незаконными действия авиакомпании «Победа», навязывающей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров с детьми, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе связанные с обеспечением их безопасности на борту.

«По требованию Генпрокуратуры России признаны незаконными действия авиакомпании “Победа”, навязывавшей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета», — рассказали в пресс-службе.

По данным ГП РФ, авиакомпания при продаже авиабилетов навязывала гражданам с детьми в возрасте от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа от этой услуги ребенок и сопровождающий его пассажир зачастую размещались на борту воздушного судна раздельно.

«Это послужило поводом для признания таких действий незаконными в судебном порядке. Щербинским районным судом Москвы требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Московским городским судом это решение оставлено без изменений, жалоба ООО “Авиакомпания “Победа” — без удовлетворения”, — отметили в ведомстве.

Решение суда вступило в законную силу.