Услугу «Победы» по выбору мест для совместного перелета признали незаконной

По данным ГП РФ, авиакомпания при продаже авиабилетов навязывала гражданам с детьми в возрасте от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа от этой услуги ребенок и сопровождающий его пассажир зачастую размещались на борту воздушного судна раздельно.