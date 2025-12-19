В Волгоградской области суд аннулировал кредит, выданный обманутому пенсионеру

Суровикинский районный суд Волгоградской области признал недействительным кредитный договор, заключенный между 62-летним гражданином и банком. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Было установлено, что мошенники обманным путем получили доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуг». После злоумышленники взяли на имя потерпевшего кредит на сумму около 1,2 млн рублей. Денежные средства они обналичили.
«При этом пенсионер фактически не выражал согласие на заключение кредитного договора и не распоряжался полученными деньгами», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Прокурор обратился в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Суровикинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме, аннулировав задолженность по кредиту.
По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.