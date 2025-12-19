Десятибалльные пробки образовались в Иркутске вечером 19 декабря

Похоже в пятницу многие жители Иркутска решили пораньше уехать с работы. Ведь уже в 17:00 по данным онлайн-карт ситуация на дороге критическая — пробки оцениваются в десять баллов. Многокилометровые заторы образовались на Байкальской в сторону плотины ГЭС, на улицах Пискунова, Некрасова, Рабочая, Партизанская и других.