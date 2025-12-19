Десятибалльные пробки образовались в Иркутске вечером 19 декабря

Похоже в пятницу многие жители Иркутска решили пораньше уехать с работы. Ведь уже в 17:00 по данным онлайн-карт ситуация на дороге критическая — пробки оцениваются в десять баллов. Многокилометровые заторы образовались на Байкальской в сторону плотины ГЭС, на улицах Пискунова, Некрасова, Рабочая, Партизанская и других.
— Уже в 14 часа начались пробки, было семь баллов! — жалуются горожане.
— День прошло, число сменилось, ничего не изменилось, — смеются сибиряки.
— Стоим уже второй день без изменений , — негодуют автомобилисты.
Непростая ситуация на Иркутном мосту, Трактовой и Академической. Самая длинная пробка сейчас в центре города — на улицах Ленина и 3 Июля скопились легковушки и общественный транспорт — все торопятся поскорее уехать с работы и учебы. Стоит предположить, что ситуация на дорогах улучшится еще не скоро.