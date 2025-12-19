Ричмонд
На 79-м году жизни скончался пермский историк и педагог Виктор Шмыров

Виктор Шмыров последние годы жил за границей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о смерти известного российского историка и педагога Шмырова Виктора Александровича. Последние годы уроженец Прикамья жил за границей.

Виктор Шмыров родился 20 декабря 1946 года в Чусовом. В 1975 году окончил исторический факультет Пермского госуниверситета. Затем в течение восьми лет возглавлял краеведческий музей в Чердыни. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Города Верхнего Прикамья в XV — начале XVIII вв.».

В 1983—2005 годах Виктор Александрович работал сначала преподавателем, а затем деканом исторического факультета в Пермского пединститут.

Виктор Шмыров в 1999 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат Строгановской премии 2010 года в номинации «За выдающиеся достижения в политической и общественной жизни», выдвинут администрацией Чусовского района Пермского края.