Студентка из Омска победила в международном конкурсе работ о блокаде Ленинграда

«Меня очень тронула история умирающей матери, которая искала людей, готовых позаботиться о ребятишках после ее ухода: “Я хоть и умру, но буду знать, что дети не одни остались”. Однако, помимо привычного нам образа матери, которая всегда жертвовала собой, было и то, о чем не совсем принято говорить. Одна женщина уходила на несколько часов к знакомой, у которой “было тепло, светло и пахло хлебом”, и не хотела возвращаться: “дома пахнет смертью и глядят на тебя голодные глаза детей”. Это не значит, что она не любила своих детей. Это говорит об истощении психики и тяжести условий, в которых жил человек», — отметила Паулина Бражникова.