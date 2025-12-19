Студентка из Омска победила в международном конкурсе работ о блокаде Ленинграда

Подведены итоги международного конкурса на лучшую работу по истории обороны и блокады Ленинграда. Одной из шести победительниц стала студентка Омского госуниверситета Паулина Бражникова. В вузе уточнили, что в 2025 году конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Свою работу сибирячка посвятила исследованию практик материнства и отцовства в условиях блокадного города. Изучение строилось на анализе дневников, воспоминаний и писем ленинградцев. Научным руководителем студентки факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ выступила доцент кафедры отечественной истории Наталья Кныш.
Паулина отметила, как по-разному проявляли себя родители в экстремальной ситуации. Женщины чаще беспокоились о психологическом состоянии детей и скрывали от них часть правды. Действия отцов были более рациональными.
«Меня очень тронула история умирающей матери, которая искала людей, готовых позаботиться о ребятишках после ее ухода: “Я хоть и умру, но буду знать, что дети не одни остались”. Однако, помимо привычного нам образа матери, которая всегда жертвовала собой, было и то, о чем не совсем принято говорить. Одна женщина уходила на несколько часов к знакомой, у которой “было тепло, светло и пахло хлебом”, и не хотела возвращаться: “дома пахнет смертью и глядят на тебя голодные глаза детей”. Это не значит, что она не любила своих детей. Это говорит об истощении психики и тяжести условий, в которых жил человек», — отметила Паулина Бражникова.
Конкурс был организован Европейским университетом в Санкт-Петербурге и Фондом поддержки изучения истории блокады Ленинграда. Участие в нем приняли студенты, магистранты и выпускники вузов России, Беларуси и Казахстана. Победители получили дипломы и денежные премии.
