Тариф на холодную воду для населения Братска в следующем году вырастет примерно на 3 рубля

Служба по тарифам Иркутской области утвердила тарифы для муниципального предприятия «Братский водоканал» (МУП «БВК»). Соответствующий приказ ведомства размещен на сайте правовой информации Иркутской области, передает информационное агентство «ТК Город».
Согласно приказу, подписанному 15 декабря, с 1 января повышения тарифа на холодную воду для населения не будет. Ее «куб» с учетом НДС будет стоить, как и сейчас, 30 рублей 31 копейку. В дальнейшем повышение произойдет примерно на 10% — до 33 рублей 28 копеек за кубометр. Тариф на водоотведение также повысится: примерно на 2,5 рубля — до 27 рублей 53 копеек. В приказе Службы по тарифам Иркутской области указано, что повышение должно произойти с 1 июля 2026 года.
Однако, как сообщалось ранее, в 2026 году индексация платы за коммунальные услуги в России перенесена с июля на октябрь. Об этом же говорится и в указе губернатора Приангарья об установлении предельных тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. В частности, там отмечается, что тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в Братске с учетом индексации на 9,8% действует с 1 октября до 31 декабря 2026 года.