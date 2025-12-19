Тариф на холодную воду для населения Братска в следующем году вырастет примерно на 3 рубля

Однако, как сообщалось ранее, в 2026 году индексация платы за коммунальные услуги в России перенесена с июля на октябрь. Об этом же говорится и в указе губернатора Приангарья об установлении предельных тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. В частности, там отмечается, что тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в Братске с учетом индексации на 9,8% действует с 1 октября до 31 декабря 2026 года.