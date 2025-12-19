Жителей Ростова попросили не приближаться к оборванным проводам после атаки БПЛА

Жителей Ростова-на-Дону попросили не приближаться к оборванным проводам. Напомним, сложности с подачей электричества в донской столице сохранялись из-за обрыва высоковольтной ЛЭП после атаки БПЛА.
Энергетики подчеркивают: ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к лежащим или раскачивающимся проводам ближе, чем на 8 метров.
— К этому моменту электроснабжение потребителей Ростова-на-Дону в зоне ответственности филиала восстановлено. Подача ресурса обеспечивается по резервным схемам. Электроснабжение села Займо-Обрыв Азовского района также восстановлено, — подчеркивают в телеграм-канале «Россети Юг».
Добавим, ранее в период отсутствия электричества в части Советского и Октябрьского районов донской столицы не поступали тепло и вода. По последним данным городской администрации, после запуска электричества начала восстанавливаться подача и других коммунальных ресурсов.
