«Народный фронт» продолжит работу в течение года, заявил Песков

«Народный фронт» России в течение года продолжит напряженную работу с тем, чтобы каждое обращение гражданина получило реакцию, было проанализировано, там, где нужна помощь, она была бы оказана. В этой работе принимают участие и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти«, — сказал Песков на “Итогах года с Владимиром Путиным”.