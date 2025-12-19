Ричмонд
«Народный фронт» продолжит работу в течение года, заявил Песков

Песков: «Народный фронт» продолжит работу по поддержке россиян в течение года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Народный фронт» продолжит работу в течение года, чтобы каждое обращение граждан получило отклик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Народный фронт» России в течение года продолжит напряженную работу с тем, чтобы каждое обращение гражданина получило реакцию, было проанализировано, там, где нужна помощь, она была бы оказана. В этой работе принимают участие и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти«, — сказал Песков на “Итогах года с Владимиром Путиным”.

