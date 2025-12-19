Физлица в Молдове могут приобретать с аукциона конфискованные государством товары

Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в порядок учета и капитализации товаров, зарегистрированных в Государственной налоговой службе.
В документе представлена единая процедурная основа для оценки и сбыта товаров, которые будут финансироваться посредством прямых продаж, комиссионной торговли или аукционов со скидкой.
Регламент также устанавливает четкие сроки для пересмотра цен и применения скидок. Таким образом, товары будут пересматриваться каждые 30 рабочих дней с уменьшением цены на 20%, — механизм, который до сих пор применялся только к комиссионной торговле.
Если товар не будет продан в течение 150 рабочих дней, он будет выставлен на аукцион со скидкой с возможностью снижения цены до 50% от последней установленной.
Одновременно упрощается процедура декларирования имущества, не имеющего права собственности. Для имущества, подлежащего регистрации в государственных реестрах, потребуется судебное разбирательство, а другое имущество будет считаться не имеющим права собственности через шесть месяцев после внесения в реестр.
Налоговые органы периодически объявляют конкурсы на продажу товаров, но до сих пор в них могли участвовать только экономические агенты.