Физлица в Молдове могут приобретать с аукциона конфискованные государством товары

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Физические лица впервые включены в список имеющих право на приобретение конфискованных товаров.

Источник: Sputnik.md

Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в порядок учета и капитализации товаров, зарегистрированных в Государственной налоговой службе.

В документе представлена ​​единая процедурная основа для оценки и сбыта товаров, которые будут финансироваться посредством прямых продаж, комиссионной торговли или аукционов со скидкой.

Регламент также устанавливает четкие сроки для пересмотра цен и применения скидок. Таким образом, товары будут пересматриваться каждые 30 рабочих дней с уменьшением цены на 20%, — механизм, который до сих пор применялся только к комиссионной торговле.

Если товар не будет продан в течение 150 рабочих дней, он будет выставлен на аукцион со скидкой с возможностью снижения цены до 50% от последней установленной.

Одновременно упрощается процедура декларирования имущества, не имеющего права собственности. Для имущества, подлежащего регистрации в государственных реестрах, потребуется судебное разбирательство, а другое имущество будет считаться не имеющим права собственности через шесть месяцев после внесения в реестр.

Налоговые органы периодически объявляют конкурсы на продажу товаров, но до сих пор в них могли участвовать только экономические агенты.