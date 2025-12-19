Ричмонд
«Во время метели оказались в ловушке»: несколько часов водитель и его хаски не могли выбраться из сугробов

В Иркутске полицейские спасли мужчину с хаски во время сильной метели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 34-летний мужчина, который решил погулять со своей собакой хаски по кличке Ной на берегу реки Ангара, надолго застрял в глубоких сугробах на своем автомобиле BMW. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, после трех часов безуспешных попыток выбраться самостоятельно, ему на помощь пришли полицейские Павел Аверин и Сергей Барахтенко.

— Сотрудники экипажа в это время объезжали район «Квадраты» и заметили универсал, застрявший в сугробе, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Полицейские оперативно отбуксировали иномарку при помощи служебного внедорожника. На протяжении всего этого времени преданный пес находился рядом с хозяином. Совместными усилиями удалось вернуть машину на дорогу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья задержали три автобуса с неисправностями во время рейдов.