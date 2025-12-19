Выбросы с межзвездной кометы 3I/ATLAS помогли уточнить скорость ее вращения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Испанские астрономы, недавно открывшие следы «качаний» в выбросах кометы 3I/ATLAS, использовали данные наблюдений за этими колебаниями для уточнения скорости вращения ядра этого объекта. Оно совершает оборот вокруг своей оси за 15,4 часа, что несколько ниже предыдущих оценок, говорится в исследовании, принятом к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
«Изучение выбросов кометы 3I/ATLAS дает нам уникальную возможность раскрыть физические процессы, управляющие поведением уникального межпланетного объекта, чьи недра содержат в себе первичную материю другой звездной системы. Проведенные нами замеры колебаний ее выбросов показали, что ядро кометы совершает один оборот за 15,4 часа, если все выбросы газов происходят из одного источника», — пишут планетологи.
К такому выводу пришла группа испанских астрономов под руководством научного сотрудника Астрофизического института Канарских островов (Испания) Микеля Серра-Рикарта при анализе снимков кометы 3I/ATLAS, которые были получены в июле-сентябре этого года телескопом TTT в испанской обсерватории Тейде. Несколько дней назад планетологи обнаружили на этих снимках свидетельства того, что выбросы с поверхности межзвездной кометы периодически «качаются».
Это побудило исследователей детально изучить эти выбросы и попытаться определить их источник. Для этого ученые применили специальные фильтры к снимкам с телескопа TTT, которые позволили им удалить фоновые объекты и свечение газопылевого «хвоста» кометы, и проанализировали то, как менялись положение и размеры выбросов с течением времени. Эти расчеты указали на существование одного «точечного» выброса длиной в 14−16 тыс. км, закрученного в спираль под действием вращения ядра кометы.
Опираясь на эти оценки, исследователи вычислили скорость вращения 3I/ATLAS и определили, что она совершает один оборот вокруг своей оси за 15,4 часа. Это несколько ниже предыдущих оценок — 16,1 и 16,7 часа — что может быть связано как с погрешностями при проведении замеров, так и может быть следствием того, что ядро межзвездной кометы «раскрутилось» под действием периодических выбросов газа. Последующие наблюдения покажут, какая из теорий ближе к истине, подытожили ученые.
Третий гость из межзвездной среды.
Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.