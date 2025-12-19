Выбросы с межзвездной кометы 3I/ATLAS помогли уточнить скорость ее вращения

Опираясь на эти оценки, исследователи вычислили скорость вращения 3I/ATLAS и определили, что она совершает один оборот вокруг своей оси за 15,4 часа. Это несколько ниже предыдущих оценок — 16,1 и 16,7 часа — что может быть связано как с погрешностями при проведении замеров, так и может быть следствием того, что ядро межзвездной кометы «раскрутилось» под действием периодических выбросов газа. Последующие наблюдения покажут, какая из теорий ближе к истине, подытожили ученые.