С 2024 года Калининградская область приняла более 800 репатриантов

Калининградская область с 2024 года приняла 819 репатриантов по программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа, которая реализуется в регионе с 2007 года. По данным областного правительства, всего в регион прибыло более 57,3 тысячи участников программы.
Как отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, по числу переселившихся соотечественников Калининградская область — в топ-10. Более 70 процентов репатриантов прибыли в нынешнем году из недружественных стран.
Напомним, в 2024 году введены меры соцподдержки для репатриантов, при центре «Соотечественник» открыта сервисная служба «Балтийский маяк».
Участники госпрограммы и члены их семей имеют право компенсировать расходы на медицинское освидетельствование — до 5 тысяч рублей на человека, а также на подтверждение образования, квалификации, ученых званий, полученных в иностранном государстве, — до 10 тысяч рублей на человека.
Репатрианты при условии регистрации в установленном порядке на территории Калининградской области могут оформить также единовременную выплату в размере 32 тысяч рублей и компенсацию за аренду жилья в течение шести месяцев.
Обратиться к сотрудникам «Балтийского маяка» можно на сайте, есть специальный канал.