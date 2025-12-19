С 2024 года Калининградская область приняла более 800 репатриантов

Участники госпрограммы и члены их семей имеют право компенсировать расходы на медицинское освидетельствование — до 5 тысяч рублей на человека, а также на подтверждение образования, квалификации, ученых званий, полученных в иностранном государстве, — до 10 тысяч рублей на человека.