В Москве запустили тематический трамвай в честь юбилея «Современника»

Дата запуска выбрана неслучайно: 92 года назад в этот день родился один из основателей «Современника» и его «небесный» художественный руководитель — народная артистка СССР Галина Волчек. Актриса ушла из жизни в 2019 году. Трамвай будет курсировать в течение всего текущего театрального сезона.
Остановки на пути следования объявляют актеры «Современника»: пассажиры услышат голос заслуженных артистов РФ Алены Бабенко и Александра Хованского, а также Ивана Стебунова, Татьяны Корецкой, Татьяны Бабенковой и Семена Шомина. Артисты расскажут об истории театра, его знаковых спектаклях и о самой столице.
Прозвучит в вагонах и голос художественного руководителя «Современника» народного артиста России Владимира Машкова. «Мы поделимся разными фактами об истории тех мест, которые будут проезжать. Хотел сказать зрители — зрители-пассажиры. И вот этот кусочек театра будет здесь, с нами, в Москве. Я выражаю огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову. Весь наш коллектив очень воодушевлен. Вот как мы встречаем 70-летие театра “Современник”, это наш юбилейный сезон», — отметил перед запуском состава Машков.
Кроме того, Департамент транспорта Москвы совместно с театром выпустил брендированную карту «Тройка» с изображением «Современника».