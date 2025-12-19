В Москве запустили тематический трамвай в честь юбилея «Современника»

Прозвучит в вагонах и голос художественного руководителя «Современника» народного артиста России Владимира Машкова. «Мы поделимся разными фактами об истории тех мест, которые будут проезжать. Хотел сказать зрители — зрители-пассажиры. И вот этот кусочек театра будет здесь, с нами, в Москве. Я выражаю огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову. Весь наш коллектив очень воодушевлен. Вот как мы встречаем 70-летие театра “Современник”, это наш юбилейный сезон», — отметил перед запуском состава Машков.