Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве запустили тематический трамвай в честь юбилея «Современника»

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Запуск тематического трамвая, приуроченного к 70-летию со дня основания Московского театра «Современник», состоялся в Москве, передает корреспондент ТАСС. Трамвай будет ходить по маршруту «А» (МЦД Калитники — метро «Чистые пруды»).

Источник: РИА "Новости"

Дата запуска выбрана неслучайно: 92 года назад в этот день родился один из основателей «Современника» и его «небесный» художественный руководитель — народная артистка СССР Галина Волчек. Актриса ушла из жизни в 2019 году. Трамвай будет курсировать в течение всего текущего театрального сезона.

Остановки на пути следования объявляют актеры «Современника»: пассажиры услышат голос заслуженных артистов РФ Алены Бабенко и Александра Хованского, а также Ивана Стебунова, Татьяны Корецкой, Татьяны Бабенковой и Семена Шомина. Артисты расскажут об истории театра, его знаковых спектаклях и о самой столице.

Прозвучит в вагонах и голос художественного руководителя «Современника» народного артиста России Владимира Машкова. «Мы поделимся разными фактами об истории тех мест, которые будут проезжать. Хотел сказать зрители — зрители-пассажиры. И вот этот кусочек театра будет здесь, с нами, в Москве. Я выражаю огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову. Весь наш коллектив очень воодушевлен. Вот как мы встречаем 70-летие театра “Современник”, это наш юбилейный сезон», — отметил перед запуском состава Машков.

Кроме того, Департамент транспорта Москвы совместно с театром выпустил брендированную карту «Тройка» с изображением «Современника».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше