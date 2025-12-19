Отопление в 38 домах Таганрога планируют восстановить к вечеру 19 декабря

В Таганроге 38 домов до вечера остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе. Об этом 19 декабря проинформировала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Дефект коммуникаций обнаружили на улице Заводской.
Ситуация с теплоснабжением коснулась следующих адресов: Дзержинского, 140, 142/6, Заводская, 3, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10/2, 12, Осипенко, 51, 51/1, 53, Парковый, 6, 8, 10, Дзержинского, 111/1, /17, /19, /21, /22, /24, /10, /12 /3, /11, /14, /15, /20, /23, /13, /6, /16, /18, /5, /7, /8, /25.
Предварительное время окончания работ — 17 часов 19 декабря. Ответственная за ремонт организация — МУП «Городское хозяйство».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.