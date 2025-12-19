В Перми восстановят историческое здание сгоревшего корпуса педуниверситета

В Перми на 2026 год запланировали подготовительные работы исторического здания на ул. Сибирской, 26А. Его история насчитывает около 200 лет.
Двухэтажное здание возвели по проекту Ивана Свиязева в 1829 году. В разные годы в нем размещались бесплатная библиотека, училище детей канцелярских служителей. В начале прошлого века его передали открытому в Перми университету.
До августа 2012 года в нем занимались студенты факультета иностранных языков Пермского педуниверситета. Здание сильно пострадало от пожара и до сих находится в полуразрушенном состоянии.
«КП-Пермь» в пресс-службе ПГГПУ сообщили о готовности проектной документации для реставрации здания. Его включили в перечень объектов капитального строительства, входящий в систему документов комплексной государственной программы «Строительство».
Бюджетные ассигнования для проведения работ поступят в рамках сформированного проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Удивительная Пермь 2022: Пермский «капитолий». Рассказываем об истории Пермского «капитолия» — здании педагогического университета в городе Перми.