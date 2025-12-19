Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия будет повышать уровень зарплат и обеспеченность жильем молодых ученых, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Самое главное-то что? Надо создавать социальные условия… Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет — все это постепенно будем делать», — сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.