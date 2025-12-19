Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых, заявил Путин

Путин: Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия будет повышать уровень зарплат и обеспеченность жильем молодых ученых, заявил президент РФ Владимир Путин.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

«Самое главное-то что? Надо создавать социальные условия… Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет — все это постепенно будем делать», — сказал российский лидер в ходе прямой линии.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.