России удастся выполнять социальные обязательства, заявил Путин

Путин: РФ в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и безусловно обеспечить потребности вооруженных сил», — заявил он.

