Сборная Казахстана завоевала 12 лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2026

По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, прошедших с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии, национальная сборная Казахстана получила 12 лицензий для участия в зимних Олимпийских играх. Имена обладателей лицензий и количество спортсменов станут известны после решения главного тренера сборной. Ожидается, что на Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будут представлять 5 спортсменов.