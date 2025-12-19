Ричмонд
Сборная Казахстана завоевала 12 лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2026

Стало известно количество квот казахстанских конькобежцев на предстоящие зимние Олимпийские игры 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Источник: Nur.kz

По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, прошедших с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии, национальная сборная Казахстана получила 12 лицензий для участия в зимних Олимпийских играх. Имена обладателей лицензий и количество спортсменов станут известны после решения главного тренера сборной. Ожидается, что на Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будут представлять 5 спортсменов.

Информация по лицензиям включает:

  • Мужчины 500 метров — 1 лицензия.

  • Женщины 500 метров — 2 лицензии.

  • 1000 метров — 2 лицензии.

  • 1500 метров — 2 лицензии.

  • 3000 метров — 2 лицензии.

  • 5000 метров — 1 лицензия.

  • Масс-старт — 1 лицензия.

  • Командная гонка — 1 лицензия.

Ранее два казахстанских фигуриста, Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Также 9 лицензий завоевали шорт-трекисты Казахстана. Окончательное количество олимпийских квот будет объявлено в конце января 2026 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.