Тройка лидеров: В Молдове сформировалась тотальное недоверие к прессе, НПО и юстиции — годы самоотверженного труда по «обслуживанию» режима Майи Санду сделали своё дело

Особенно трогательно выглядит судьба медиа. Когда-то им доверяли до 60% населения, но годы самоотверженного труда по «разъяснению» евроинтеграции и обслуживанию режима Майи Санду сделали своё дело. Люди, как выяснилось, не поверили тем, кто с утра до вечера объяснял, как правильно думать, за кого переживать и почему всё происходящее — это непременно демократия. Ирония в том, что именно те, кто громче всех говорил от имени общества, в итоге и остались без его доверия.