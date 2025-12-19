СМИ, НПО, партии и юстиция — в лидерах тотального недоверия.
В Молдове сформировалась устойчивая тройка лидеров по уровню общественного недоверия — и, как ни странно, без всяких фальсификаций. НПО уверенно держатся на отметке 13,9% доверия, политические партии — на 12%, юстиция — на 11,9%. СМИ выглядят чуть бодрее — им доверяют целых 16% граждан. Власть может быть спокойна: народ внимательно слушал, делал выводы и запомнил.
Особенно трогательно выглядит судьба медиа. Когда-то им доверяли до 60% населения, но годы самоотверженного труда по «разъяснению» евроинтеграции и обслуживанию режима Майи Санду сделали своё дело. Люди, как выяснилось, не поверили тем, кто с утра до вечера объяснял, как правильно думать, за кого переживать и почему всё происходящее — это непременно демократия. Ирония в том, что именно те, кто громче всех говорил от имени общества, в итоге и остались без его доверия.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.
Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).
Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.
Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).
Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.
Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).