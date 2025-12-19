Путин: России удалось преодолеть санкции при строительстве установки СКИФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия при возведении уникальной мегасаенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области смогла преодолеть санкционные преграды и закончить основные работы над проектом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года», поздравив всех причастных к созданию СКИФа.
Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, — Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН — в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.
«Эта тема (создания установки — прим. ТАСС) возникла в ходе проведения Совета по науке при президенте России. Мы проводили как раз в Новосибирске в 2018 году. И тогда коллеги из Сибирского отделения [Российской] академии наук — Института ядерной физики — поставили вопрос о необходимости создания СКИФа, этой установки-ускорителя. Действительно, были некие задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен, и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех», — сказал глава государства.
Путин отметил, что проект СКИФа дает возможность проводить исследования не только фундаментального характера, но и прикладного одновременно. «И это очень важно, потому что это даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов и так далее», — добавил глава государства.