Путин: России удалось преодолеть санкции при строительстве установки СКИФ

«Эта тема (создания установки — прим. ТАСС) возникла в ходе проведения Совета по науке при президенте России. Мы проводили как раз в Новосибирске в 2018 году. И тогда коллеги из Сибирского отделения [Российской] академии наук — Института ядерной физики — поставили вопрос о необходимости создания СКИФа, этой установки-ускорителя. Действительно, были некие задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен, и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех», — сказал глава государства.