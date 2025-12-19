Гострудинспекция Башкирии расследует ДТП с вахтовиками

По информации работодателя-компании «Девон-Сервис» из Татарстана, автобус, нанятый по договору, перевозил их вахтовых сотрудников. На дороге в Краснокамском районе, при повороте в сторону деревни Воробьево, у автобуса заскользили задние колеса. В результате транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось.