Гострудинспекция Башкирии расследует ДТП с вахтовиками

Гострудинспекция выясняет причины аварии с вахтовиками.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начали расследование ДТП с рабочими-вахтовиками. Как сообщила руководитель Государственной инспекции труда в республике Татьяна Астрелина, авария произошла 16 декабря.

По информации работодателя-компании «Девон-Сервис» из Татарстана, автобус, нанятый по договору, перевозил их вахтовых сотрудников. На дороге в Краснокамском районе, при повороте в сторону деревни Воробьево, у автобуса заскользили задние колеса. В результате транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось.

В аварии пострадали двое работников — помощники бурильщика в возрасте 28 и 38 лет. Они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу города Нефтекамска.

Сейчас Гострудинспекция проводит проверку, чтобы установить все детали и точные причины случившегося.

