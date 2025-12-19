98,4% выпускников в Иркутской области успешно написали итоговое сочинение

На втором и третьем месте по популярности — тема «Всегда ли, на Ваш взгляд, мечта возвышает человека?» и «Что связывает современных людей с предыдущими поколениями?». Обучающиеся, не получившие зачет на итоговом сочинении, могут пересдать работу в дополнительные даты: 4 февраля 2026 года и 8 апреля 2026 года.