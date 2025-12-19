Ричмонд
Геленджик принял 4,3 млн туристов в 2025 году

Турпоток в Геленджик за год превысил 4 млн человек.

Источник: Комсомольская правда

Геленджик по итогам 2025 года принял 4,3 млн туристов. Итоги курортного сезона озвучил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По данным главы города, только за первую половину декабря город-курорт посетили 47 тысяч человек. В настоящее время в Геленджике одновременно отдыхают около 10 тысяч туристов.

«Общий поток туристов в Геленджик за 2025 год составил 4,3 млн человек», — сообщил глава города.

Загрузка номерного фонда в декабре составляет в среднем 50%. При этом крупные средства размещения заполнены полностью. Уже сформирован и задел на следующий год: уровень бронирования на январь 2026 года достиг 35%, на февраль — 40%, на март — 45%.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края вошли в топ-10 самых подорожавших в 2025 году.