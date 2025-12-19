Что известно о Герое России, появившемся на прямой линии с Путиным

Очир-Горяев родился в Калмыкии. Является выпускником школы № 2 в городе Каспийский, ныне гимназии, которая носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты. В ходе операции по освобождению Северска штурмовая рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов. Было уничтожено 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники и четыре мотоцикла противника.