Что известно о Герое России, появившемся на прямой линии с Путиным

Герой России рассказал, что в операции по освобождению Северска было задействовано 84 военнослужащих, из которых четверо погибли. Он также отметил, что наибольшую сложность представляло скрытное продвижение к населенному пункту. Для этого, пояснил он, подразделения двигались малыми группами, оставаясь незамеченными.
«Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», — рассказал военный.
Наран Алексеевич Очир-Горяев, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады, участвовал в освобождении Северска. За мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации.
Высшая государственная награда — медаль «Золотая Звезда» — была вручена ему президентом России 17 декабря 2025 года в Москве.
Очир-Горяев родился в Калмыкии. Является выпускником школы № 2 в городе Каспийский, ныне гимназии, которая носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты. В ходе операции по освобождению Северска штурмовая рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов. Было уничтожено 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники и четыре мотоцикла противника.