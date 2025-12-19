В 2025 году в Омскую область поставили более 160 тонн цветов из Китая

В 59 млн рублей обошлись более 160 тонн свежесрезанных цветов, ввезенных в Омскую область в 2025 году из Китая. В пресс-службе таможенного поста уточнили, что в 2024-м подобных поставок в регион не было.
Только в декабре инспекторы оформили партию весом более 30 тонн. В нее вошли розы, гвоздики, тюльпаны, хризантемы, лилии и пионы. Растения поступили на новый специализированный склад временного хранения закрытого типа. Этот объект занимает 152 квадратных метра, его ввел в эксплуатацию оптовый поставщик.
«Импортеру была оказана максимальная информационная и методологическая поддержка для открытия СВХ с целью удобства и ускорения совершения таможенных операций», — заявил и. о. начальника омской таможни Дмитрий Лунев.
Новый пункт складирования оперативно внесли в реестр для ускорения необходимых процедур и обеспечения сохранности скоропортящейся продукции.
