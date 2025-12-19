Ричмонд
Лукашенко сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси

Лукашенко высказался о частных вузах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о частных вузах в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Расставляя точки над «i» в образовании, белорусский лидер отметил, что в Беларуси вузы готовят специалистов, прежде всего, для нужд страны, независимо от того государственные это или частные учреждения образования.

При этом говоря о частных вузах, Лукашенко заметил, что в этой сфере остались работать только те вузы, которые выдержали конкуренцию. И подчеркнул, что в девяностых годах прошлого столетия, такие учреждения образования росли как грибы.

— И кот, и собака, и крыса могли получить образование. А то и не посещать, а просто купить (диплом. — Ред.), — напомнил он.

Поэтому в Беларуси возник вопрос с частными вузами. Их условились «не душить», если они выдержат конкуренцию с государственными. Сегодня все убедились в правильности такого решения.

— Было принято жестокое решение. Но мы это выдержали, и сегодня убедились, что мы были правы, — прокомментировал белорусский президент.

Минувшей зимой министр образования Андрей Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси.

Напомним, в Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко сказал готовить в Беларуси кадры новой формации.

А еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.

