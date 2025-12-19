Путин пообещал присвоить бригаде «Ветераны» звание гвардейская

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить разведывательно-штурмовой бригаде «Ветераны» почетное наименование «гвардейская».
«Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в ответ на просьбу присвоить бригаде «Ветераны» звание «гвардейская».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.