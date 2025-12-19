США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Как сообщает телеканал CBS News, президент Брауновского университета Кристина Паксон раскрыла, что ~Валенти поступил в вуз 1 сентября 2000 года~ для обучения по программе магистра наук и получения докторской степени по физике. При этом он посещал занятия только по этому предмету, проходившие в том же корпусе, на который он напал. Уже в апреле 2001 года он ушел в академический отпуск, а 31 июля 2003 года отчислился.