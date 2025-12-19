Эксперт Язев: увидеть приблизившуюся комету 3I/ATLAS невооруженным глазом нельзя

«Комета не видна невооруженным глазом — в бинокли и любительские телескопы. Она слишком далеко. Ее можно наблюдать с помощью сильных профессиональных телескопов, а также космических обсерваторий — например, таких, как “Джеймс Уэбб” и “Хаббл”, — сообщил Язев корреспонденту ТАСС.