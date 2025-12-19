Эксперт Язев: увидеть приблизившуюся комету 3I/ATLAS невооруженным глазом нельзя

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS, максимально сблизившаяся с Землей 19 декабря, не видна с Земли невооруженным глазом. Наблюдения возможны только с помощью мощных телескопов, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
19 декабря комета находится на минимальном расстоянии в 269 млн км от Земли. Объект абсолютно безопасен для жителей планеты.
«Комета не видна невооруженным глазом — в бинокли и любительские телескопы. Она слишком далеко. Ее можно наблюдать с помощью сильных профессиональных телескопов, а также космических обсерваторий — например, таких, как “Джеймс Уэбб” и “Хаббл”, — сообщил Язев корреспонденту ТАСС.
Точно не звездолет.
Российский исследователь напомнил, что ранее в медиаполе активно обсуждалось происхождение объекта. Профессор Гарвардского университета Ави Леб, на которого в своем материале ссылался Daily Mail, сообщал, что «если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие».
«Нет никаких сомнений в том, что это именно комета, а не чей-то звездолет», — заключил Язев.
3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.