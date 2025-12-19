Запах газа в Ростове и Мясниковском районе Дона объяснили специалисты минприроды

В Ростовской области выяснили источник запаха газа, на который жаловались в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.
Специалисты министерства разобрались в ситуации после выезда к бывшей компрессорной станции Таганрогского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
Запах, действительно, ощущался. Ситуация оказалась связана с «плановыми работами по демонтажу и ликвидации емкостного парка склада одоранта».
— Одорант — пахучее вещество, которое обычно добавляют в природный газ для безопасности и возможности своевременного обнаружения утечек. На данный момент выполняется очистка и дегазация емкостей, — поясняют в минприроды Ростовской области.
Выбросы вредных веществ не допускаются, работы не представляют опасности для здоровья людей, их должны завершить до 24 декабря 2025 года, отмечают в министерстве.
Материалы по ситуации специалисты минприроды направят сразу в три надзорных ведомства: в управление Росприроднадзора, Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также в управление Роспотребнадзора по Ростовской области.
Напомним, около двух суток назад некоторые жители Мясниковского района начали беспокоиться из-за запаха газа. Ранее ситуацию прокомментировали местные власти, которые подтвердили проведение плановых работ и безопасность запаха.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.