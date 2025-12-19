14 лучших новогодних экскурсий в Москве в 2026 году

Экскурсии на Новый год в Москве — это пропуск в закулисье самого красивого и волшебного праздника в городе. Профессиональные гиды расскажут, где в центре спрятался настоящий «китайский» дворец, как найти платформу 9 и ¾ и не промахнуться, почему шампанское стало символом праздника и много других легенд о местных локациях. Собрали лучшие пешие маршруты 2026 года.
1. Новый год в Москве: от Петра I до наших дней. История праздничного освещения
Как Москва стала городом миллионов огней? Эта пешая прогулка станет путешествием по истории праздничной иллюминации столицы. Маршрут пролегает по нарядному центру: от Театральной площади до Тверского бульвара, мимо самых ярких новогодних объектов сезона.
Во время экскурсии оживут страницы прошлого: вам расскажут, как при Петре I появились первые уличные фонари, где и как праздновала Новый год знать, а где — купечество, и как скромное украшение улиц превратилось в грандиозное световое шоу фестиваля «Зима в Москве». Идеальный способ увидеть город в праздничном убранстве и узнать, как создавалась эта магия.
- Стоимость участия: 650 рублей за человека.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: групповой (до 20 человек).
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
2. От пирожков до елок: готовимся к Рождеству по улочкам Китай-города
Пешая прогулка по Китай-городу — это возможность узнать, как готовились к Рождеству в Москве XIX века. Маршрут пройдет по Варварским воротам, Гостиному двору, Ильинке, Никольской и выйдет к Красной площади.
В программе — веселые истории о купеческих обычаях, архитектура старинных магазинов и знакомство с традициями праздничного стола. Гид расскажет, почему здесь нужно было «держать ухо востро», а за покупками ходить в «овечки» и «дыры». Будет и практическая информации о том, как не обмануться на базаре, выбрать «правильную» елку и доставить ее по адресу.
- Стоимость участия: 6 000 рублей за группу до 10 человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 1,5 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
3. Зимняя феерия — Снег и Сказки
Загадочные огни, искрящийся снег и атмосфера настоящего волшебства — так выглядит Москва в новогодние праздники. Этот маршрут — идеальный вариант для тех, кто хочет совместить прогулку по сказочному центру города с профессиональной фотосессией на память.
Группа пройдет по самым праздничным локациям: от Театральной площади к Большому театру, по Никольской улице на Красную площадь и до Спасской башни. По пути гид поделится увлекательными историями о новогодних традициях, легендах и зимних забавах. А фотограф Андрей будет ловить лучшие моменты, чтобы каждый участник получил серию живых и красивых снимков на фоне сияющей Москвы.
- Стоимость участия: 10 000 рублей за группу до пяти человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2,5 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно здесь.
4. Московские бренды: от Оливье до Сандунов
Всеми любимый новогодний салат «Оливье», Третьяковская галерея, Сандуновские бани и ЦУМ — у каждого из этих московских феноменов есть своя история успеха.
Маршрут охватывает более четырех веков: от первых типографий у Китай-города до советского Дома моделей одежды. На экскурсии можно узнать, где работал создатель знаменитого салата Люсьен Оливье, как братья Третьяковы совмещали бизнес и меценатство и где находился автосалон начала XX века. Самое время открыть для себя Москву не как город дворцов, а как столицу предпринимателей, изобретателей и их главных творений.
- Стоимость участия: 650 рублей за человека.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: групповой (до 25 человек).
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
5. Новый год в Москве
Предновогоднее время в столице — это настоящая сказка, созданная огнями, ожиданием чуда и запахом мандаринов. Основное место действия — знаменитый Центральный Детский мир на Театральной площади, где каждый год создают волшебную атмосферу.
Участники найдут там избушку Бабы-Яги, Короля крыс из «Щелкунчика», огромные ракетные часы и даже волшебную платформу 9 и ¾. Группа увидит новогоднюю Москву, Большой театр и самого Щелкунчика на вершине праздничного торта. А по пути гид поведает историю праздника и поможет загадать желание, которое непременно сбудется.
- Стоимость участия: 10 000 рублей за группу до пяти человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно здесь.
6. ГУМ. Тайны и загадки главного магазина страны
Экскурсия раскроет главный магазин страны с неожиданной стороны. ГУМ — это нечто большее, чем просто универмаг. За фасадом в неорусском стиле скрываются истории о том, как здесь торговали еще в Средневековье, как здание превращалось в гигантскую коммуналку и как Владимир Маяковский писал для него рекламные слоганы.
Группа заглянет в секретные уголки: исторический туалет, галерею современного искусства и столовую-портал в СССР. Участники послушают увлекательные истории о визите Ива Сен-Лорана, знаменитой 200-й секции и инженерных чудесах XIX века, которые до сих пор удивляют современных архитекторов. А в завершение каждый участник получит памятный подарок от гида.
- Стоимость участия: 10 000 рублей за группу до восьми человек; 15 000 рублей — 9—20 человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
7. Здравствуй, елка! Новый год!
Новый год и зимние каникулы — время гуляний, застолий и чудес. Маршрут экскурсии пролегает через сияющий центр Москвы и главные локации: от украшенной Красной площади и елок у ГУМа к Центральному детскому магазину на Лубянской площади.
В ходе прогулки раскроются секреты происхождения главных символов праздника: как появились Дед Мороз и Снегурочка, где проходили рождественские балы, как создавался балет «Щелкунчик» и почему на столах обязательно должны быть мандарины и шампанское.
Программа включает викторину с новогодними вопросами. За правильные ответы предусмотрены небольшие подарки, а также есть возможность получить тематические сувениры от гида.
- Стоимость участия: 1 000 рублей за человека.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: групповой (до 15 человек).
- Записаться на экскурсию можно тут.
8. Хроники Мясницкой и переулков: истории, которые никогда тут не происходили
Мясницкая улица и ее переулки — место, где реальность давно смешалась с городскими легендами. Маршрут проходит мимо Чайного дома Перлова с его «китайским» фасадом, Дома Юшкова, бывшей телефонной станции и фундамента разрушенного католического храма. В ходе прогулки вспоминают и истории, которые действительно происходили, и те, что родились из слухов и фантазий.
Участники узнают о нереализованном проекте огромного шоссе, о секретах работы первых телефонисток и увидят рекламные вывески первых советских лет. Во дворах можно попробовать найти знаменитые ракурсы фотографа Александра Родченко и отличить факты от вымысла в истории этого района.
- Стоимость участия: 5 000 рублей за группу до шести человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
9. Булгаковская Москва
Маршрут погружает в многослойный мир романа «Мастер и Маргарита», действие которого разворачивается в Москве 1920—30-х годов. Прогулка начнется на Триумфальной площади и пройдет по следам Воланда и его свиты: от Патриарших прудов, где «никогда не разговаривают с незнакомцами», до знаменитой «Нехорошей квартиры» на Большой Садовой, 10.
По пути откроются прототипы других локаций: особняк Зинаиды Морозовой как возможный дом Маргариты, Литературный институт как «Дом Грибоедова». Гид расскажет, как Булгаков вписывал вечные темы борьбы добра и зла в контекст сталинской Москвы, и о том, как «квартирный вопрос» портил не только героев, но и реальных москвичей той эпохи.
- Стоимость участия: 5 000 рублей за группу до шести человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно здесь.
10. Три мистических замка Москвы
Маршрут раскроет тайны трех архитектурных жемчужин Москвы, их истории и легенды. Начало пути — у стен древней крепости в Александровском саду. Затем прогулка проследует к белоснежному замку на Боровицком холме, где участники узнают о спрятанных сокровищах, скрытых подземных ходах и императорах, чьи судьбы переплелись здесь.
Рассказ коснется даже математической тайны престолонаследия. Кульминацией станет выход на Патриарший мост, откуда откроется вид на третий «замок» — знаменитый Дом на набережной, который современники называли символом роскоши и шептались о нем как о «доме-термосе». Также гид объяснит символическое противостояние этих зданий и предание о повороте русла Москвы-реки.
- Стоимость участия: 7 600 рублей за группу до шести человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию возможно по ссылке.
11. Классическая Москва: экскурсия и фотосессия по самому центру Москвы
Маршрут объединяет классический тур по сердцу столицы с профессиональной фотосессией. Прогулка начнется в инновационном парке «Зарядье» с прекрасным видом на город с пешеходного моста. Далее путь проляжет по Красной площади и Никольской улице мимо сияющего фасада ГУМа.
На экскурсии выяснится, где в XV веке селились самые богатые люди Москвы, что было на месте современного парка и где можно найти вкуснейшее мороженое в городе.
На протяжении всего маршрута профессиональный фотограф будет создавать живые и яркие кадры на фоне главных достопримечательностей столицы, превращая впечатления в памятные снимки.
- Стоимость участия: 5 500 рублей за группу до четырех человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 1,5 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно здесь.
12. Проходные дворы Москвы
Что скрывается за роскошными фасадами доходных домов в самом центре Москвы? Определенно, другая реальность: лабиринты проходных дворов и дворов-колодцев. Экскурсия начнется с Пушкинской площади, а дальше — по изнанке Тверской улицы.
Участники обойдут дворы элитных домов Бахрушиных и Горчакова, особняк архитектора Казакова, сталинскую застройку и фрагменты палат XVII века. Гид расскажет, как был устроен быт в многоэтажках начала XX века без привычных благ цивилизации, почему богатые москвичи предпочитали жить на дачах и как Генеральный план 1935 года изменил облик этих мест.
- Стоимость участия: 650 рублей за человека.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: групповой (до 30 человек).
- Записаться на экскурсию можно тут.
13. Музейная миля Москвы
В Москве более четырехсот музеев, и эта прогулка позволит за пару часов познакомиться с ключевыми из них. Маршрут охватит знаковые места усадебного и музейного квартала: Дом Пашкова и панорамы Кремля, Пушкинский музей, храм Христа Спасителя, Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и ее новый корпус на Крымском Валу.
Экскурсия сэкономит время: самостоятельный обход всех этих объектов снаружи занял бы целый день, а то и несколько. У ценителей прекрасного будет возможность выяснить, где хранятся древнеегипетские мумии, шедевры западноевропейского искусства и коллекции русского авангарда. Для более комфортного посещения гид рекомендует выбирать будни и временной промежуток с 10:00 до 19:00.
- Стоимость участия: 4 800 рублей за группу до пяти человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно через этот сервис.
14. Москва с блеском шампанского
Москва рубежа
Маршрут пройдет по самым «золотым» адресам: от Никольской улицы и легендарного ресторана «Славянский базар» через гостиницу «Метрополь» и ЦУМ к Петровскому пассажу и Кузнецкому Мосту.
Участники узнают, почему любимым ароматом императрицы стала «Красная Москва», зачем шубы сдавали в холодильник и как появился первый маркетплейс дореволюционной столицы. Экскурсия позволит почувствовать атмосферу аристократических гуляний и сделать уникальные фотографии на фоне архитектурных символов той эпохи.
- Стоимость участия: 6 000 рублей за группу до шести человек.
- Способ передвижения: пешком.
- Продолжительность: 2 часа.
- Уровень: легкий.
- Формат: индивидуальный.
- Записаться на экскурсию можно по ссылке.
Какая экскурсия приглянулась больше всего? Праздничная Москва открыта для всех. Город зовет не просто посмотреть на красивые локации, а по-настоящему погрузиться в бурную и загадочную жизнь столицы.
Получить неповторимый настрой на Новый год помогут экскурсии, которые превратят город из яркой декорации в живое пространство, полное таинственности и очарования. Пора впустить в свою жизнь магию 2026 года!
Больше интересных маршрутов и подборок от профессиональных гидов можно найти в сервисе VKМеста.