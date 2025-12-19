14 лучших новогодних экскурсий в Москве в 2026 году

Экскурсия сэкономит время: самостоятельный обход всех этих объектов снаружи занял бы целый день, а то и несколько. У ценителей прекрасного будет возможность выяснить, где хранятся древнеегипетские мумии, шедевры западноевропейского искусства и коллекции русского авангарда. Для более комфортного посещения гид рекомендует выбирать будни и временной промежуток с 10:00 до 19:00.