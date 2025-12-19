Омички взяли золото и серебро на первенстве Сибири по конькобежному спорту

Конькобежки из Омска успешно выступили на первенстве Сибири, которое проходило с 16 по 18 декабря в Иркутске. Соревнования собрали сильнейших спортсменов 16−17 лет со всего региона.
Золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров завоевала Олеся Заплетина. Она также стала второй на 3000 метров и третьей на 500 метров. Новый рекорд катка сибирячка установила среди девушек своей возрастной категории с результатом 2.06,79 на дистанции 1,5 тысячи метров.
Елизавета Диких выиграла серебро в забеге на 1 км и в масс-старте на 10 кругов, а на дистанции 1500 метров заняла третье место. В командной гонке на 6 кругов спортсменка завоевала брону вместе с Софьей Диких и Олесей Заплетиной.
По сумме набранных очков Олеся Заплетина и Елизавета Диких заняли первое и второе места соответственно в итоговой таблице для отбора на первенство России.
