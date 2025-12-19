Омички взяли золото и серебро на первенстве Сибири по конькобежному спорту

Золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров завоевала Олеся Заплетина. Она также стала второй на 3000 метров и третьей на 500 метров. Новый рекорд катка сибирячка установила среди девушек своей возрастной категории с результатом 2.06,79 на дистанции 1,5 тысячи метров.