Путин: в Курчатовском институте планируется обновить установки, подобные СКИФу

«Такая установка у нас в принципе была в “Курчатнике” (Курчатовском институте — прим. ТАСС) в Москве, но она уже старого поколения. Там многое нужно делать, нужно многое менять. И это планируется. Параллельно будет создаваться такая же система, такое же оборудование во Владивостоке и в других городах тоже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос по поводу СКИФа.