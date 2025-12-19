Путин: в Курчатовском институте планируется обновить установки, подобные СКИФу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» в Москве ждет обновления установки, подобной строящемуся под Новосибирском ускорителю частиц «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). В дальнейшем такие установки появятся и в других городах России, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».
Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, — Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.
«Такая установка у нас в принципе была в “Курчатнике” (Курчатовском институте — прим. ТАСС) в Москве, но она уже старого поколения. Там многое нужно делать, нужно многое менять. И это планируется. Параллельно будет создаваться такая же система, такое же оборудование во Владивостоке и в других городах тоже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос по поводу СКИФа.