Глава СО РАН: СКИФ позволит вести исследования на уровне нобелевских открытий

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Научное оборудование синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» позволит молодым ученым проводить исследования на уровне открытий, отмеченных Нобелевской премией. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.
Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия при возведении уникальной мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области смогла преодолеть санкционные преграды и закончить основные работы над проектом.
«СКИФ является уникальным оборудованием, системой, комплексом в России, в котором можно вести работы на уровне, как говорят, Нобелевских премий. Безусловно, возможность проведения таких работ на отечественном оборудовании является самым первым для привлечения нашей молодежи, и не только нашей, по крайней мере, из дружественных стран», — сказал собеседник агентства.
По словам Пармона, для молодых ученых в новосибирском Академгородке были построены здания нового кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ). Кроме этого, планируется создание новой научной инфраструктуры в Институте катализа и Институте теплофизики СО РАН. «Это очень интенсивно поддерживается нашей региональной властью в Новосибирской области. То есть проекты идут, мы хотели бы, чтобы они быстрее шли. Есть такое пожелание к федеральному центру, чтобы ускорить какие-то проекты чуть-чуть», — добавил Пармон.
Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, — Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН — в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.