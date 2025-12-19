Глава СО РАН: СКИФ позволит вести исследования на уровне нобелевских открытий

По словам Пармона, для молодых ученых в новосибирском Академгородке были построены здания нового кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ). Кроме этого, планируется создание новой научной инфраструктуры в Институте катализа и Институте теплофизики СО РАН. «Это очень интенсивно поддерживается нашей региональной властью в Новосибирской области. То есть проекты идут, мы хотели бы, чтобы они быстрее шли. Есть такое пожелание к федеральному центру, чтобы ускорить какие-то проекты чуть-чуть», — добавил Пармон.