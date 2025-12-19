Ричмонд
«Если несправедливо — вы тиктокниктесь». Лукашенко сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси

Лукашенко сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с распределением студентов после вузов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси и далее будут распределять студентов после окончания вузов. А, если у студентов нет желания попасть в число распределяющихся, то об этом необходимо думать до поступления в вуз.

— Еще один вариант — обучаться платно, как это делают иностранные студенты, — прокомментировал он.

Будущим студентам белорусский президент сказал заранее принимать решение нравится, или не нравится им перспектива распределения, в том числе и по целевой подготовке. И сказал, что с этим вопросом следует заранее определиться. Пояснив, что нужно делать студентам, считающим их распределение после вуза несправедливым.

— Но если вы поступаете, знаете, что будет распределение — справедливо. Если несправедливо — вы тиктокниктесь. Мы немедленно разберемся, — посоветовал глава республики.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на эту он не видел никаких обращений. А следовательно, проблема минимальна.

— Мы очень контролируем этот вопрос, — констатировал президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что произошло с частными вузами в Беларуси.

Напомним, в Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко сказал готовить в Беларуси кадры новой формации.

А еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.

