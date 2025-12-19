Во время новогодних праздников в Иркутске ограничат продажу алкоголя

В Иркутске во время новогодних праздников ограничат продажу алкогольной продукции. Это стало известно из распоряжения, которое подписал заместитель мэра города.
— Алкоголь нельзя будет купить в местах проведения массовых праздников, а также в 100 метрах от их проведения, — уточняется в документе.
В преддверии рождественских праздников в областном центре подготовят 21 площадку для торжеств. Важно, что запрет на розничную продажу спиртных напитков не затронет кафе и рестораны, где алкоголь будет доступен для употребления на месте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центр главная елка в сквере Кирова накренилась из-за сильного ветра. Он вызвал крен конструкции. Это сразу же исправили, каркас надежно укрепили.