Число бойцов в розыске благодаря механизмам поиска снизилось, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени — количество лиц (бойцов — ред.), которые были в розыске, сократилось на 50%», — сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
