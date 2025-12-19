Парламент введет мораторий на принудительное взыскание имущества ряда категорий фермеров

Мораторий будет действовать в течение 12 месяцев и затронет микро- и мелких фермеров, поручителей и членов крестьянских хозяйств, а также других лиц, несущих солидарную ответственность за обязательства фермера-должника. В течение моратория будут приостановлены меры по взысканию задолженности с имущества фермеров, а также начисление процентов и штрафов. Фермеры также смогут использовать конфискованное сельскохозяйственное имущество в процессе производства, а полученная продукция может быть использована для погашения долгов перед кредиторами.