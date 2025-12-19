Парламент введет мораторий на принудительное взыскание имущества ряда категорий фермеров

Мораторий будет действовать в течение 12 месяцев и затронет микро- и мелких фермеров, поручителей и членов крестьянских хозяйств, а также других лиц, несущих солидарную ответственность за обязательства фермера-должника. В течение моратория будут приостановлены меры по взысканию задолженности с имущества фермеров, а также начисление процентов и штрафов. Фермеры также смогут использовать конфискованное сельскохозяйственное имущество в процессе производства, а полученная продукция может быть использована для погашения долгов перед кредиторами.
Для получения выгоды от этих положений фермеры должны в совокупности соответствовать ряду условий:
- должны быть отнесены к категории микро- или малых фермерских хозяйств;
- не находиться в процессе банкротства или ликвидации;
- не входить в список лиц, которым запрещены субсидии Агентства по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве;
- должны владеть или управлять сельскохозяйственными землями общей площадью не более 1800 гектаров.
Мораторий также будет распространяться на фермеров, чей урожай в период 2024—2025 годов пострадал не менее чем на 40% из-за исключительных стихийных бедствий, причем эти потери установлены официальным актом. При этом непогашенная задолженность должна представлять собой кредиты, займы, лизинг, поставку ресурсов или оказание услуг для сельскохозяйственной деятельности, включая инвестиции в сельскохозяйственные хозяйства, заключенные до вступления закона в силу.
В период моратория на фермеров-должников также будут возложены определенные обязательства. Они должны будут поддерживать сельскохозяйственные активы в рабочем состоянии, не отчуждать их, не использовать в качестве залога, а также допускать их проверку судебным приставом и информировать компетентные органы о любых инцидентах, которые могут повлиять на целостность или стоимость активов.
Как уточнили в законодательном форуме, эти положения дадут фермерам возможность продолжать свою деятельность и получать доход, необходимый для погашения долгов, не подвергаясь давлению принудительных взысканий. В отсутствие срочных мер они рискуют обанкротиться и потерять свои сельскохозяйственные угодья, что повлечет за собой серьезные социально-экономические последствия для сельской местности.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении.