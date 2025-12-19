Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части, заявил президент России Владимир Путин.
«Рыбы на столе граждан России не хватает, есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся», — сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
