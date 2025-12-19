Ричмонд
Граждане Молдовы не смогут выиграть американскую грин-карт: После стрельбы в Брауновском университете США прикрыли лотерею

Министр внутренней безопасности США сообщила, что это решение направлено на предотвращение угроз безопасности, связанных с данной программой.

Источник: Комсомольская правда

Решение было принято из-за недавней стрельбы в Брауновском университете. Как сообщила глава МВД США, стрелок въехал в США в 2017 году, выиграв грин-карту в ежегодной лотерее.

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (Службе гражданства и иммиграции США. — РБК) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она на своей странице в соцсети X.

Стрелок из Брауновского университета Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 году и получил грин-карту, уточнила Ноэм.

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
