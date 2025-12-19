Граждане Молдовы не смогут выиграть американскую грин-карт: После стрельбы в Брауновском университете США прикрыли лотерею

Решение было принято из-за недавней стрельбы в Брауновском университете. Как сообщила глава МВД США, стрелок въехал в США в 2017 году, выиграв грин-карту в ежегодной лотерее.
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (Службе гражданства и иммиграции США. — РБК) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она на своей странице в соцсети X.
Стрелок из Брауновского университета Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 году и получил грин-карту, уточнила Ноэм.
