Краснодарские врачи получили признание на съезде хирургов в Сингапуре

Хирурги НИИ-ККБ № 1 им. профессора С. В. Очаповского выступили на международной конференции и рассказали о своей работе с медицинским роботом Da Vinci Xi.
Доклад врача Аслана Закеряева получил высокую оценку. Это единственный доклад из России, удостоенный такого признания на международном уровне.
Аслан Закеряев подробно объяснил, как робот помогает лечении синдрома верхней брыжеечной артерии и поделился успешным опытом использования Da Vinci у пациентов с синдромом щелкунчика. Первая краевая больница — единственное медицинское учреждение в России, применяющее роботизированные методы для решения этой проблемы.
Чаще всего синдром щелкунчика встречается у молодых женщин ростом выше среднего и худого телосложения. Врачи клиники разработали собственную методику операции и внесли ее в международный справочник по роботизированной хирургии.