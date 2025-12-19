ВНС утвердило программу развития Беларуси на пять лет с 2026 по 2030

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы единогласно утверждена на заседания VII Всебелорусского народного собрания, пишет БелТА.
Программа определила семь приоритетов пятилетки, под каждый из которых поставлены конкретные задачи.
В числе этих приоритетов определили национальную демографическую безопасность, развитие человеческого потенциала через качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности, создание качественной и удобной среды для жизни. Также к приоритетам программы соцэкономразвития отнесены рост конкурентоспособности, в том числе ускорение технологического развития и цифровой трансформации, сильные регионы, укрепление обороноспособности и развитие оборонного сектора, развитие туристического потенциала.
Напомним, в Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко сказал готовить в Беларуси кадры новой формации.
Также белорусский президент сказал о ситуации с распределением студентов в Беларуси: «Если несправедливо — вы тиктокниктесь».