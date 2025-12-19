Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением электричества в Ростове

19 декабря в Ростовской области после отключения электричества из-за атаки БПЛА на защиту прав граждан встала прокуратура. Специалисты надзорного ведомства следили за ситуацией и фиксировали все принятые меры по восстановлению подключения.
— После случившегося внимание сразу же сосредоточили на защите прав людей, у которых пропало электричество, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, после атаки БПЛА в Ростове произошел обрыв высоковольтной ЛЭП, из-за чего некоторые время были обесточены дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне.
Кроме того, из-за обрыва проводов было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.
Ранее ростовские власти сообщили о восстановлении энергоснабжения. Также о завершении восстановительных работ на своих участках в Ростове и Азовском районе проинформировала компания «Россети Юг».
