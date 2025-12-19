Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением электричества в Ростове

Прокуратура проконтролировала ситуацию с отключением электричества на Дону 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря в Ростовской области после отключения электричества из-за атаки БПЛА на защиту прав граждан встала прокуратура. Специалисты надзорного ведомства следили за ситуацией и фиксировали все принятые меры по восстановлению подключения.

— После случившегося внимание сразу же сосредоточили на защите прав людей, у которых пропало электричество, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, после атаки БПЛА в Ростове произошел обрыв высоковольтной ЛЭП, из-за чего некоторые время были обесточены дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне.

Кроме того, из-за обрыва проводов было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Ранее ростовские власти сообщили о восстановлении энергоснабжения. Также о завершении восстановительных работ на своих участках в Ростове и Азовском районе проинформировала компания «Россети Юг».

