Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Мы против размещения вообще оружия в космосе», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.