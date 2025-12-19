Глеб Никитин распорядился открыть новые станции метро в 2027 году

В Нижнем Новгороде завершена проходка второго тоннеля от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы», сообщает пресс-служба регионального правительства.
18 декабря тоннелепроходческий комплекс «Владимир» вышел в демонтажную камеру на площади Свободы, преодолев 1,5 километра сложного пути менее чем за 7 месяцев. В процессе работ ТПМК уложил 1 072 кольца высокоточной обделки. Этот этап является важной частью продления Автозаводской линии метро, которая строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита. Новые станции обещают сделать передвижение по городу более комфортным и безопасным, а также связать ключевые районы и транспортные узлы.
На торжественной церемонии присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представители группы компаний «Моспроект-3». На данный момент завершены работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству демонтажных камер и котлована станции «Площадь Свободы». Подготовка к старту проходки тоннелей от улицы Горького продолжается. Первый тоннель планируется начать в марте 2026 года.
Губернатор поблагодарил метростроевцев за качественную работу и подчеркнул, что главное — это наращивать темп строительства, т.к. нижегородцы ждут новые станции, которые разгрузят улицы и изменят философию городской мобильности.
После демонтажа комплекса «Владимир» начнутся работы по устройству верхнего строения пути и постоянных конструкций станционных комплексов.
Проект продления Автозаводской линии на 3,06 км включает строительство двух новых станций — «Площадь Свободы» и «Сенная». Он реализуется в рамках инициативы Правительства РФ «Инфраструктурное меню» и направлен на развитие городской транспортной инфраструктуры и повышение комфорта жителей.