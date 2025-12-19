Глеб Никитин распорядился открыть новые станции метро в 2027 году

18 декабря тоннелепроходческий комплекс «Владимир» вышел в демонтажную камеру на площади Свободы, преодолев 1,5 километра сложного пути менее чем за 7 месяцев. В процессе работ ТПМК уложил 1 072 кольца высокоточной обделки. Этот этап является важной частью продления Автозаводской линии метро, которая строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита. Новые станции обещают сделать передвижение по городу более комфортным и безопасным, а также связать ключевые районы и транспортные узлы.